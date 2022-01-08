Британский врач перечислил симптомы "омикрона", не включенные в официальный перечень

Некоторые распространенные признаки омикрона похожи на простуду Фото: REUTERS

Боль в горле, головная боль и насморк, встречаются примерно в 75% случаев заражения "омикроном", поэтому их необходимо включить в официальный перечень симптомов коронавирусной инфекции. Об этом заявила , британскому изданию Express доктор медицины Клэр Стивс, один из разработчиков приложения для отслеживания признаков коронавируса ZOE Covid Study.

"Мы хотим, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, были добавлены в список как можно скорее", - подчеркнула медик, уточнив, что данные подтверждены исследованием ученых Королевского колледжа в Лондоне.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией заявила, что штамм коронавируса "омикрон" заразнее других вариантов COVID-19 в три-пять раз.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе того же мероприятия сообщил, что заболевшие омикрон-штаммом коронавируса проводят на лечении в больницах меньше времени, чем пациенты с другими вариантами вируса. При этом за счет быстрого течения и большого количества зараженных нагрузка на систему здравоохранения возрастает "лавинообразно", отметил он.