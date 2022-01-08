Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье8 января 2022 4:20

Британский врач перечислил симптомы "омикрона", не включенные в официальный перечень

Доктор медицины Клэр Стивс считает, что это необходимо сделать как можно скорее
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Некоторые распространенные признаки омикрона похожи на простуду

Некоторые распространенные признаки омикрона похожи на простуду

Фото: REUTERS

Боль в горле, головная боль и насморк, встречаются примерно в 75% случаев заражения "омикроном", поэтому их необходимо включить в официальный перечень симптомов коронавирусной инфекции. Об этом заявила , британскому изданию Express доктор медицины Клэр Стивс, один из разработчиков приложения для отслеживания признаков коронавируса ZOE Covid Study.

"Мы хотим, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, были добавлены в список как можно скорее", - подчеркнула медик, уточнив, что данные подтверждены исследованием ученых Королевского колледжа в Лондоне.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией заявила, что штамм коронавируса "омикрон" заразнее других вариантов COVID-19 в три-пять раз.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе того же мероприятия сообщил, что заболевшие омикрон-штаммом коронавируса проводят на лечении в больницах меньше времени, чем пациенты с другими вариантами вируса. При этом за счет быстрого течения и большого количества зараженных нагрузка на систему здравоохранения возрастает "лавинообразно", отметил он.