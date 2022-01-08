В МВД Казахстана рассказали о задержании иностранцев в числе участников беспорядков в Алма-Ате

МВД Казахстана располагает информацией об участии иностранцев в беспорядках в Алма-Ате Фото: REUTERS

Общее количество задержанных участников беспорядков в Казахстане превысило 4,2 тысячи человек. По данным сил правопорядка государства, среди задержанных есть иностранные граждане.

"Среди 4266 задержанных есть иностранцы, часть из которых говорит на арабском языке. Некоторые международные террористы оказались одеты в форму сотрудников правоохранительных структур Казахстана, - уточнили в ведомстве. - Им предписывалось грабить, расстреливать и резать головы жителям Республики на улицах городов, чтобы вызвать волну возмущения и восстание народных масс".

Правоохранительные органы также расследуют факты хищения оружия и боеприпасов, а также кражи имущества граждан. Так, в одном из населенных пунктов Жамбылской области нашли схрон оружия, а в Алма-Ате в одной из станций техобслуживания хранили патроны, боеприпасы и краденные велосипеды, телевизоры и смартфоны.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил "забугорных деятелей" в соучастии в трагедии, которая произошла на территории страны. Об этом глава государства объявил в своем обращении к нации.