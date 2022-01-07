Президент Казахстана назвал "забугорных деятелей" соучастниками трагедии в стране

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил "забугорных деятелей" в соучастии в трагедии, которая произошла на территории страны. Об этом глава государства объявил в своем обращении к нации.

"Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые "свободные" средства массовой информации и "забугорные" деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа, - подчеркнул Токаев. - Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане".

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию с протестами в Казахстане. По его мнению, происходящее было организовано по "оранжевым методичкам".

Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки отвергла предположения о причастности США к организации протестов в Казахстане в январе 2022 года. Псаки назвала такие предположения "безумными".