Немецкие ученые доказали, что даже бессимптомный коронавирус поражает органы

Бессимптомный коронавирус может привести к повреждению органов Фото: REUTERS

Бессимптомно перенесенный коронавирус не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Группа ученых из Германии доказала, что заболевание может вызвать у пациентов поражение внутренних органов, в том числе сердца, почек и легких. Результаты исследования приводит издание European Heart Journal.

В числе возможных осложнений немецкие исследователи называют уменьшение объема легких, проблемы с сердцем, снижение функций почек, рост сопротивления дыхательных путей, а также тромбоз вен нижних конечностей.

По мнению ученых, результаты исследования имеют особое значение, так как новый штамм коронавируса "омикрон", активно распространяющий по всему миру, часто протекает бессимптомно.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор медицинской страховой компании Discovery Health Райан Роуч рассказала, что беспричинная хрипота может говорить о развитии омикро-штамма коронавируса. По ее словам, этот признак может появиться еще до того, как человек почувствует первые симптомы коронавирусной инфекции.