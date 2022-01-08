Путин и Токаев обсудили ситуацию с беспорядками в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин провел очередные телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главной темой разговора стала ситуация с беспорядками в Казахстане. На этой неделе главы России и Казахстана уже обсуждали эту проблему.

"Обсуждалась обстановка в республике, совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка и безопасности граждан Казахстана", - говорится на сайте Кремля.

В субботу, 8 января, Токаев сообщил президенту России, что обстановка в стране "развивается в сторону стабилизации", а также поблагодарил его за поддержку в рамках миротворческой миссии ОДКБ. В ходе беседы Путин и Токаев обменялись мнениями по поводу урегулирования ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческий контингент из числа сил Организации договора о коллективной безопасности останется в Казахстане, пока ситуация в стране не стабилизируется.