Россиян вывезут из Алма-Аты на самолетах Минобороны 9 января 2022 года

Вывозные рейсы из Алма-Аты запланированы на 9 января 2022 года Фото: REUTERS

Россияне, которые находятся в алматинском регионе и хотят вернуться на родину, могут вылететь из страны в воскресенье, 9 января. Об этом сообщает посольство РФ в Казахстане на своей странице в социальной сети Facebook.

Доставка будет осуществляться военно-транспортной авиацией Минобороны. Рейсы состоятся из аэропорта Алма-Аты по маршрутам до Иваново и Оренбурга.

Вылеты запланированы с 17:00 до 18:00, однако желающим улететь в России рекомендовали явиться к терминалу в 14:00.

"Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа", - говорится в сообщении. - В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются".

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство иностранных дел (МИД) РФ напомнило российским гражданам, которые находится в Казахстане, о необходимости соблюдать повышенные меры личной безопасности и сообщило об открытии горячей линии для остающихся в Казахстане россиян. Позвонить на горячую линию можно по телефону +7(495) 695 45 45. Также можно связаться с МИД по электронной почте dskc@mid.ru.