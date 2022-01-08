МИД РФ получил от россиян сотни запросов с просьбой о вывозе из Казахстана Фото: REUTERS

Сотни граждан России обратились в Министерство иностранных дел России с просьбой вывезти их из Казахстана, рассказали в департаменте ситуационно-кризисного центра ведомства (ДСКЦ).

Как передает РИА Новости, большинство обращений поступило от тех, кто не смог отправиться в Россию регулярными рейсами, поскольку аэропорты Казахстана были закрыты. Среди тех, кто просит помочь с вылетом на родину, главным образом приехавшие в республику на новогодний отдых или к родственникам. В ДСКЦ сообщили, что на консульском учете находится около 60 тысяч граждан России.

Как писал сайт kp.ru, россиян, застрявших в Казахстане, 9 января 2022 доставят на Родину. С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и РФ, в воскресенье, 9 января, с 17:00 до 18:00 по местному времени из международного аэропорта этого города в Иваново и Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России. Сбор состоится в терминале аэропорта в 14:00 по местному времени.