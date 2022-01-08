США готовы обсудить с Россией отказ от размещения ракет на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией вопрос о неразмещении американских наступательных вооружений на Украине, заявил на брифинге представитель администрации США высокого ранга.

«Россия чувствует угрозу в связи с перспективами размещения наступательных ракетных систем на Украине. Так что это одна из сфер, где мы можем достичь понимания, если Россия готова дать встречные обязательства», – сказал он.

По его словам, Вашингтон также готов обсудить ограничение количества военных учений. Вместе с тем представитель Белого дома заявил, что США никогда не согласятся с предложениями России по отказу НАТО от политики открытых дверей и не намерены вести переговоры о сокращении численность своих войск в Восточной Европе.

Как отметил представитель администрации США, России могут грозить серьезные экономические и дипломатические санкции, если она решит «вторгнуться» на Украину.

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.