Гинцбург: Вакцинированным от коронавируса можно окунуться в прорубь на крещение

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

19 января православные будут отмечать один из двенадцати главных праздников Церкви – Крещение Господне (Богоявление). В этот день тысячи россиян людей придут к проруби, чтобы набрать святой воды и окунуться. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, не опасно ли купание в иордани для тех, кто привился против коронавируса.

«Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет. Если у него в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить. Только из этих соображений надо принимать решение о купании», - пояснил ученый в беседе с ТАСС.

Директор Центра им. Гамалеи добавил, что если человек закален и окунается в прорубь не в первый раз, то он может быть уверен в своем организме. А вот «если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то лучше ему этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было».

«А с вакцинацией это никак не связано», - подытожил Александр Гинбцург.

К слову, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, как подготовиться к крещенскому купанию и кому нельзя окунаться в прорубь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение Господне в 2022 году в России: традиции и история праздника

Крещение Господне: в чем смысл этого праздника, надо ли окунаться в прорубь и как при этом не заболеть? «Комсомольская правда» рассказывает о том, как отмечается Крещение в России в 2022 году (подробности).