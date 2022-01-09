Иран заявил о прогрессе в переговорах по ядерной сделке

Глава иранской делегации в Вене Али Багери Кани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе восьмого раунда переговоров по иранской ядерной проблеме наметился прогресс, разногласия между участниками проходящих в Вене консультаций заметно сузились. Об этом в ночь на воскресенье заявил журналистам глава делегации из Тегерана, заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

«Несмотря на все сложности в процессе выработки взаимных договоренностей, наступил обратный отсчет времени. Большинство участников консультаций отмечают достигнутый прогресс в продвижении к окончательному соглашению», приводит слова иранского дипломата агентство IRNA.

Кани отметил, что если получится достичь соглашения по соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, то США «должны снять все санкции, и тогда после проведенной проверки будут реализованы обязательства Ирана в рамках этого соглашения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян говорил, что одной из главных причин «медленного прогресса» в венских переговорах по ядерной программе Тегерана стало «отсутствие инициативы у западной стороны».