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В мире9 января 2022 4:59

Назарбаев сам передал пост председателя Совбеза Казахстана Токаеву

Назарбаев и Токаев в дни беспорядков вновь продемонстрировали монолитность государственной власти, считает пресс-секретарь экс-главы государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам передал пост председателя Совета Безопасности страны действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил Tengrinews со ссылкой на пресс-секретаря первого президента республики Айдоса Укибая.

Он уточнил, что политик до сих пор находится в столице страны и помогает Токаеву.

- Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны, — сказал Укибай.

Он также выразил мнение, что Назарбаев и Токаев в дни беспорядков вновь продемонстрировали монолитность государственной власти.

Ранее Айдос Укибай сообщил, что Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана. Бывший советник, экс-министр культуры и информации, политолог Ермухамет Ертысбаев выразил мнение, что Нурсултан Назарбаев не появляется на публике и не делает публичных заявлений о протестах в стране из-за болезни. Политолог выразил уверенность, что, если бы не болезнь, Назарбаев обязательно бы обратился к народу, чтобы остановить массовые беспорядки.