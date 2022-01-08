Назарбаев остается в столице Казахстана

Нурсултан Назарбаев / Фото: azattyq.org

Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана, сообщает пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай.

"Елбасы (лидер нации - прим. ред.) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию, - написал Укибай на своей странице в социальной сети Facebook. - Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым".

Бывший советник, экс-министр культуры и информации, политолог Ермухамет Ертысбаев выразил мнение, что Нурсултан Назарбаев не появляется на публике и не делает публичных заявлений о протестах в стране из-за болезни. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Атамекен бизнес".

"Как только он тяжело заболел, эта обезумевшая камарилья, которая толпою жадною у трона стояла, она решила устроить весь этот дебош, вооруженный мятеж, - заявил Ертысбаев. - Конечная цель - чтобы Токаев дрогнул и уехал, сбежал из страны, как Янукович сбежал в свое время".

Политолог выразил уверенность, что, если бы не болезнь, Назарбаев обязательно бы обратился к народу, чтобы остановить массовые беспорядки.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ермухамет Ертысбаев уже высказывался о ситуации в стране. Он заявил, что одной из причин беспорядков в Казахстане стали предательство чиновников.

Напомним, очевидцы опубликовали в сети видео сноса памятника бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Скульптура снесли во время массовых протестов в городе Талдыкорган в среду, 5 января.