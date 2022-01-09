Задержанный в Алма-Ате киргиз сообщил, что участвовал в митингах в Казахстане за 200 долларов

Задержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в митингах в Казахстане за 200 долларов Фото: REUTERS

Один из задержанных в Алма-Ате сообщил, что прибыл из Киргизии. Ему предложили принять участие в митингах в Казахстане за 200 долларов. Об этом мужчина заявил журналистам телеканала Qazaqstan.

По его словам, неизвестные оплатили ему перелет и размещение. Вместе с ним также прибыли люди из Узбекистана и Таджикистана.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел очередные телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главной темой разговора стала ситуация с беспорядками в Казахстане. На этой неделе главы России и Казахстана уже обсуждали эту проблему. В субботу, 8 января, Токаев сообщил президенту России, что обстановка в стране «развивается в сторону стабилизации», а также поблагодарил его за поддержку в рамках миротворческой миссии ОДКБ. В ходе беседы Путин и Токаев обменялись мнениями по поводу урегулирования ситуации.