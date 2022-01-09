Полиция Казахстана возбудила 125 уголовных дел после протестов в стране

В Казахстане возбудили 125 уголовных дел после протестов в стране Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Казахстана возбудили 125 уголовных дел после протестов в стране. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

- В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев, — гласит текст сообщения.

Уточняется также, что ситуация стабилизирована во всех регионах Казахстана, освобождены все ранее захваченные административные здания.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел очередные телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главной темой разговора стала ситуация с беспорядками в Казахстане. На этой неделе главы России и Казахстана уже обсуждали эту проблему. В субботу, 8 января, Токаев сообщил президенту России, что обстановка в стране «развивается в сторону стабилизации», а также поблагодарил его за поддержку в рамках миротворческой миссии ОДКБ. В ходе беседы Путин и Токаев обменялись мнениями по поводу урегулирования ситуации.