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Политика9 января 2022 7:55

В МИД России заявили, что Москва не пойдет на уступки в переговорах с США по гарантиям безопасности

В ведомстве недовольны теми сигналами, которые в последнее время поступали от НАТО и Соединенных Штатов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не намерена идти на уступки в диалоге по гарантиям безопасности.

По его словам, Россия продолжит настаивать на правовых гарантиях нерасширения НАТО на Восток, а также отказе от размещения ударных вооружений у российских границ.

Рябков отметил, что Россия недовольна теми сигналами, которые в последнее время поступали и от НАТО, и от Соединенных Штатов Америки. По его мнению, в альянсе и Вашингтоне не совсем понимают требования РФ.

- Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки, — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией вопрос о неразмещении американских наступательных вооружений на Украине. По его словам, Вашингтон также готов обсудить ограничение количества военных учений. Вместе с тем представитель Белого дома заявил, что США никогда не согласятся с предложениями России по отказу НАТО от политики открытых дверей и не намерены вести переговоры о сокращении численность своих войск в Восточной Европе.