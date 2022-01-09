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Политика9 января 2022 9:27

Онлайн-конференция лидеров ОДКБ пройдет 10 января 2022 года

Информацию подтвердили в Кремле
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Лидеры стран ОДКБ проведут онлайн-конференцию 10 января

Лидеры стран ОДКБ проведут онлайн-конференцию 10 января

Фото: REUTERS

Видеоконференция лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в понедельник, 10 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

- Предварительно заседание ОДКБ запланировано на завтра, — цитирует сообщение РИА Новости.

Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Да. Готовимся в понедельник, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел очередные телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главной темой разговора стала ситуация с беспорядками в Казахстане. На этой неделе главы России и Казахстана уже обсуждали эту проблему. В субботу, 8 января, Токаев сообщил президенту России, что обстановка в стране «развивается в сторону стабилизации», а также поблагодарил его за поддержку в рамках миротворческой миссии ОДКБ. В ходе беседы Путин и Токаев обменялись мнениями по поводу урегулирования ситуации.