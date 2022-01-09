Синоптик сообщил, что столицу России ожидают самые высокие со времен Битвы за Москву сугробы

Столицу России ожидают самые высокие со времен Битвы за Москву сугробы Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что столицу России ожидают самые высокие со времен Битвы за Москву сугробы. По его словам, к концу грядущей рабочей недели сугробы будут в два раза больше нормы.

- Последний раз Москву в это время года так занесло снегом 80 лет назад – в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 см, — написал он в Instagram.

При этом в городе заметно потеплеет. К концу недели температура воздуха приблизится к нулю градусов. Порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 м/с.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в последний день новогодних праздников ожидается сильный снегопад. По его словам, осадки в столицу принесет активный атмосферный фронт, в результате которого произойдет столкновение теплого и влажного средиземноморского воздуха с континентальным холодом. В этот период городским службам необходимо максимально активизировать усилия по уборке снега, отметил Тишковец. Он сообщил, что из-за осадков возможны сбои в авиационном и автодорожном сообщении.