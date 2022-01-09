Киргизия призвала Казахстан освободить подозреваемого в терроризме музыканта

В Киргизии призвали Казахстан освободить подозреваемого в терроризме музыканта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев призвал Казахстан освободить подозреваемого в терроризме музыканта.

Ранее в эфире телеканала Qazaqstan было показано небольшое видео с допросом одного из задержанных в Алма-Ате. Мужчина заявил, что прибыл из Киргизии. Ему предложили принять участие в митингах в Казахстане за 200 долларов. По его словам, неизвестные оплатили ему перелет и размещение. Вместе с ним также прибыли люди из Узбекистана и Таджикистана. В Киргизии полагают, что задержанный — киргизский музыкант Викрам Рузахунов.

- Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте, — сказал Ташиев в разговоре с журналистами.

По его словам, Казахстану была направлена нота и информация с доказательствами, указывающими на то, что музыкант не может быть связан с терроризмом.