Сумма ущерба от протестов в Казахстане выросла до 212 миллионов долларов

В Казахстане сообщили, что сумма ущерба от протестов в стране выросла до 212 миллионов долларов Фото: REUTERS

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» сообщила, что сумма ущерба от протестов в стране выросла до 212 миллионов долларов.

В субъектах страны выявлено 1181 пострадавших субъектов бизнеса и 1351 объект, из них в Алма-Ате - 935 субъектов и 1091 объект.

- Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 92,3 миллиарда тенге (в Алматы - 90,7 миллиарда тенге), — говорится в сообщении палаты.

Ранее пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что правоохранительные органы Казахстана возбудили 125 уголовных дел после протестов в стране. 5,8 тысячи человек задержаны. Среди них много иностранцев. Уточняется также, что ситуация стабилизирована во всех регионах Казахстана, освобождены все ранее захваченные административные здания.

Напомним, один из задержанных в Алма-Ате сообщил, что прибыл из Киргизии. Ему предложили принять участие в митингах в Казахстане за 200 долларов. По его словам, неизвестные оплатили ему перелет и размещение. Вместе с ним также прибыли люди из Узбекистана и Таджикистана.