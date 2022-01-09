Коллективные миротворческие силы завершили развертывание в Казахстане

Выполнение задач подразделениями миротворческих сил продолжится до полной стабилизации обстановки в Казахстане. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

В воскресенье, 9 января, прошел совместный брифинг командующего коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковника Андрея Сердюкова и заместителя министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта Султана Гамалетдинова. В ходе него было объявлено, что коллективные миротворческие силы завершили развертывание в республике, где в течение недели происходят массовые беспорядки и акции протеста.

Как сообщил Сердюков, в настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах. Он добавил, что для россиян, которые находились в Казахстане и выразили желание вернуться на родину, была организована отправка в Россию самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ.

В свою очередь Султан Гамалетдинов отметил, что обстановка в Казахстане постепенно стабилизируется и находится под контролем органов власти.

"В настоящее время на территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан", - приводятся слова Гамалетдинова в пресс-релизе.

Он добавил, что сейчас миротворцы ОДКБ охраняют важные военные, государственные и социальные объекты в Алма-Ате.

Как ранее писал сайт kp.ru, видеоконференция лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в понедельник, 10 января 2022 года.