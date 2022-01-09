Самолет ВКС РФ доставил 100 россиян из Казахстана на родину

Россияне находились в Алма-Аты у родственников и в туристических поездках. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Самолет ВКС РФ доставил в Москву из Казахстана 100 россиян. Они находились в Алма-Ате у родственников и в качестве туристов, когда в Казахстане начались акции протеста, перетекшие в массовые беспорядки с десятками жертв.

Как сообщают в пресс-службе Минобороны России, россияне сами изъявили желание вернуться на родину. После обострения ситуации в республике они вынуждены были оставаться в гостиницах, поэтому обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке на территорию России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье, 9 января, прошел совместный брифинг командующего коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковника Андрея Сердюкова и заместителя министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта Султана Гамалетдинова. В ходе него было объявлено, что коллективные миротворческие силы завершили развертывание в республике, где в течение недели происходят массовые беспорядки и акции протеста.