Захарова: Россия идет на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности запланирован на воскресенье, 9 января. По словам дипломата, российская сторона идет на переговоры с рабочим настроем.

Переговоры пройдут в Женеве - самолет с российскими дипломатами приземлятся в аэропорту швейцарского города вечером. Уже через несколько часов после этого начнутся переговоры. А в понедельник, 10 января, работа над обсуждением гарантий безопасности продолжится в более широком формате.

Как рассказала Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", у российской делегации рабочий настрой.

"У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности, - подчеркнула дипломат.

Как ранее писал сайт kp.ru, Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не намерена идти на уступки в диалоге по гарантиям безопасности. По его словам, Россия продолжит настаивать на правовых гарантиях нерасширения НАТО на Восток, а также отказе от размещения ударных вооружений у российских границ.