Около 1600 россиян хотят вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что дипведомство зарегистрировало около 1600 заявок от россиян, которые хотят вернуться из Казахстана на родину. Они рассчитывают попасть в Россию вывозными рейсами в связи с неспокойной обстановкой в республике, где уже неделю проходят акции протеста и массовые беспорядки.

Как сообщила Захарова в своем Telegram-канале, к 9 января МИД зафиксировал в общей сложности заявки около 1 600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию.

Эту тему официальный представитель российского МИД более подробно раскрыла также в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". По словам Захаровой, работа по организации вывозных рейсов для россиян, находящихся в Казахстане, будет продолжена.

Как ранее писал сайт kp.ru, 9 января самолет ВКС РФ доставил в Москву из Казахстана 100 россиян. Они находились в Алма-Ате у родственников и в качестве туристов, когда в Казахстане начались акции протеста, перетекшие в массовые беспорядки с десятками жертв.