Президент Киргизии допустил возможность участия граждан страны в беспорядках в Казахстане

По словам президента Киргизии, власти владеют полной информацией о происходящем в Казахстане Фото: REUTERS

Президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал сообщения о том, что в беспорядках в Казахстане могли принять участие граждане Киргизии. Как заявил глава государства, он допускает, что такое могло произойти.

"В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях", - написал Садыр Жапаров на своей странице в Facebook.

Он добавил, что власти Киргизии обладают полной информацией о происходящем в Казахстане. Кроме того, министерства двух стран взаимодействуют в решении возникающих вопросов.

"Мы будем твердо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности. Дождемся результатов работы спецслужб двух стран", - резюмировал Жапаров.

Тем временем Берик Уали, пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, анонсировал кадровые перестановки в стране. По его словам, они произойдут во вторник, 11 января. В этот день может быть представлена кандидатура нового премьер-министра Казахстана, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, один из задержанных в Алма-Ате сообщил, что прибыл из Киргизии. Ему предложили принять участие в митингах в Казахстане за 200 долларов.