Нацбанк Казахстана приостановил работу обменных пунктов в стране

Работа обменных пунктов в стране приостанавливается в целях безопасности Фото: REUTERS

Национальный банк Казахстана приостановил работу обменных пунктов в стране. Как сообщается на сайте регулятора, это сделано в целях безопасности в связи с происходящими в стране событиями.

"Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций <...> временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", - сообщили в нацбанке Казахстана.

Отмечается, что принятые шаги будут постепенно отменяться по мере стабилизации ситуации в Казахстане, где со 2 января происходят массовые акции протеста. Восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что дипведомство зарегистрировало около 1600 заявок от россиян, которые хотят вернуться из Казахстана на родину. Они рассчитывают попасть в Россию вывозными рейсами в связи с неспокойной обстановкой в республике, где уже неделю проходят акции протеста и массовые беспорядки.