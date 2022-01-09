Президент Казахстана уволил двух заместителей главы КНБ страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. В отставку были отправлены Марат Осипов и Даулет Ергожин.

Токаев отдал соответствующее распоряжение в воскресенье, 9 января. Текст документа был опубликован на сайте президента Казахстана. На освободившиеся должности глава государства назначил новых политиков.

"Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовится представить нового премьер-министра страны. Старое правительство ушло в отставку в связи с беспорядками в стране. Предполагается, что имя нового премьера объявят через несколько дней - 11 января.