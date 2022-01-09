Минюст ФРГ анонсировал миллионные штрафы Telegram в случае невыполнения законов

Telegram должен назначить контактное лицо в Германии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман предупредил, что компанию Telegram могут ждать миллионные штрафы за нарушение норм немецкого права. Мессенджер должен назначить контактное лицо в стране и обеспечить работу механизма, который будет уведомлять о публикации противоправного контента.

В интервью Bild am Sonntag Бушман подчеркнул, что немецкие законы работают для всех - в том числе, для Telegram. И на данный момент руководство мессенджера пренебрегает их исполнением.

"Поскольку эти обязанности нарушаются, мы инициировали множество процедур наложения штрафа", — заявил Бушман.

Он добавил, что компанию могут ждать "миллионные штрафы".

Как ранее писал сайт kp.ru, мессенджеру Telegram и социальной сети TikTok грозят штрафы по 8 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную на территории России информацию.