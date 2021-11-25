Telegram и TikTok грозят штрафы по 8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Мессенджеру Telegram и соцсети TikTok грозят штрафы по 8 млн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджеру Telegram и социальной сети TikTok грозят штрафы по 8 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную на территории России информацию. Об этом следует из сообщения мирового судебного участка № 422 Таганского района. Суд рассмотрит два протокола 16 декабря 2021 года.

- В суд поступило по два протокола в отношении Telegram и TikTok за отказ удалить запрещенный контент. Максимальное наказание, которое им грозит, - 8 млн рублей штрафа, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее Роскомнадзор объявил о привлечении к ответственности владельцев социальной сети «ВКонтакте» за нарушение законодательства в области распространения информации. Речь идет о неудалении контента, запрещенного на территории России.

До этого ведомство сообщало, что общая сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала этого года за неудаление запрещенного контента составила 187 миллионов рублей.