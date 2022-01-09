AP: США намерены ввести новые санкции против России в случае «нападения» на Украину

Власти США рассматривают дополнительные меры против России Фото: REUTERS

Вашингтон намерен в случае «нападения» России на Украину внести нашу страну в перечень государств, в отношении которых действуют жесткие экспортные ограничения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимных американских чиновников из числа официальных лиц.

На сегодняшний день такое эмбарго распространяется на четыре страны – Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Эксперты считают, что «в дополнение к прямым санкциям» против Москвы в случае «вторжения» на Украину могут быть введены ограничения на товары, экспортируемые в Россию из США, а также, возможно, на иностранные товары, произведенные «под юрисдикцией» Соединенных Штатов.

Напомним, как писал сайт kp.ru,в вашингтонской администрации продолжают обсуждать дополнительные «меры воздействия» на Москву в случае надуманной «российской агрессии» в отношении Украины. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что рассматривается вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию. До этого СМИ писали, что в случае надуманной «российской агрессии» в отношении Украины американские власти могут ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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