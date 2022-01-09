Президент Казахстана посмертно наградил 16 военных, погибших во время беспорядков в республике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских. Они погибли во время беспорядков в республике, которые начались 2 января с митингов за снижение цен на автомобильное топливо и перетекли в массовые беспорядки и стычки протестующих с представителями закона.

Указ о награждении военных и полиции был опубликован на сайте президента Казахстана в воскресенье, 9 января.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства", - говорится в документе.

К государственным наградам, среди которых орден "Доблесть" второй и третьей степени, были представлены 16 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе беспорядков в Казахстане погибли более 160 человек. Стихийные протесты начались в стране 2 января из-за цен на автомобильное топливо и за несколько дней переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.