Рябков назвал потрясающими прошедшие переговоры по гарантиям безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал прошедшие в Женеве переговоры с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерманом по гарантиям безопасности. Российский дипломат высоко оценил первый раунд взаимодействия по этому вопросу.

Как отметил Рябков по итогам мероприятия, которое прошло 9 января, разговор был сложный, но деловой.

"Мы погрузились в материю предстоящих дел. И я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь", - цитирует дипломата РИА Новости.

В понедельник, 10 января, работа над обсуждением гарантий безопасности продолжится в более широком формате.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности запланирован на воскресенье, 9 января. По словам дипломата, российская сторона идет на переговоры с рабочим настроем.