Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире10 января 2022 6:20

Власти Казахстана сообщили о контроле над ситуацией в стране

Комитет национальной безопасности заявил, что все очаги террористических угроз нейтрализованы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Власти Казахстана сообщили о контроле над ситуацией в стране

Власти Казахстана сообщили о контроле над ситуацией в стране

Фото: REUTERS

В Казахстане нейтрализованы все очаги террористических угроз, а захваченные боевиками административные объекты в Алма-Ате, Талдыкоргане, Кызылорде и Таразе были освобождены. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал Комитет национальной безопасности республики.

«По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз», - сообщили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что все аэропорты за исключением Алма-Аты и Талдыкоргана работают в штатном режиме. На данный момент правоохранительные органы Казахстана зачищают возможные места укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

Напомним, ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Кари заявил о гибридной террористической атаке с целью госпереворота. По его словам, протесты и беспорядки в республике являются результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил».