Власти Казахстана сообщили о контроле над ситуацией в стране Фото: REUTERS

В Казахстане нейтрализованы все очаги террористических угроз, а захваченные боевиками административные объекты в Алма-Ате, Талдыкоргане, Кызылорде и Таразе были освобождены. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал Комитет национальной безопасности республики.

«По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз», - сообщили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что все аэропорты за исключением Алма-Аты и Талдыкоргана работают в штатном режиме. На данный момент правоохранительные органы Казахстана зачищают возможные места укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

Напомним, ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Кари заявил о гибридной террористической атаке с целью госпереворота. По его словам, протесты и беспорядки в республике являются результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил».