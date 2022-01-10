Госсекретарь Казахстана заявил о гибридной террористической атаке с целью госпереворота

Военные Казахстана продолжают борьбу с террористами Фото: REUTERS

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин считает, что вспыхнувшие в самом начале года беспорядки стали результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил», которые организовали в стране гибридную террористическую атаку, возможно, добиваясь госпереворота.

«Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота», - сказал Карин в эфире телеканала «Хабар 24».

Он отметил, что в итоге ответ спецслужбы дадут на главный вопрос – кто именно стоит за терактами в Казахстане. По его словам, имел место «некий заговор внутренних и определенных внешних сил», поскольку участниками ударных террористических групп были и местные жители, и иностранцы.

Напомним, ранее для сайта kp.ru политолог и автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов подробно проанализировал, кто и как влияет на Казахстан и кому на самом деле были выгодны беспорядки в стране.

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