Экс-советник Назарбаева заявил, что введение миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесило Запад

Президент Казахстана поступил правильно, пригласив миротворцев ОДКБ, уверен Ермухамет Ертысбаев Фото: REUTERS

Ввод миротворческой миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по просьбе официальных властей Казахстана взбесил Запад, заявил РИА Новости бывший советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

По его словам, Казахстан представляет большой интерес для западных стран, в том числе Евросоюза и США, которые вложили 376 млрд долларов инвестиций.

"Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад, - подчеркнул Ертысбаев. - То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа,.. это вне всякого сомнения".

Эксперт уточнил, что главной целью таких сил было создание неприятного очага в тылу у России в преддверии "жестких переговоров" с США о гарантиях безопасности.

"К сожалению, деструктивные силы решили направить митинги в другое русло, - уточнил Ертысбаев. - Чтобы здесь поселился хаос, и сюда, на юг, хлынули бы десятки тысяч террористов со всего мира".

В таких обстоятельствах президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поступил абсолютно правильно, попросив союзников ОДКБ направить в страну контингент миротворцев. Этим самым он показал, что страна будет бороться с террористами не в одиночку, а в составе мощного военно-политического союза, подчеркнул Ертысбаев.

Напомним, в ОДКБ входят шесть стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Казахстан и Таджикистан. Задачей ОДКБ является "защита территориально-экономического пространства стран участниц договора совместными усилиями армий".

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 января заявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.