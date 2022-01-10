Британцы высмеяли адмирала из-за заявления об активизации российских подлодок

Многие британцы не поверили в заявление о "феноменальной активности" российских подлодок Фото: REUTERS

Публикация The Times с заявлением главы штаба обороны Великобритании Тони Радакина о "феноменальной активности" российских подлодок вызвала множество ироничных и критических комментариев, в которых британцы высмеяли адмирала.

"Чем выше цены на газ в Европе, тем разнообразнее становятся обвинения против России", - пошутил комментатор с никнеймом Serg The Siberian.

Читатели The Times предположили, что властям необходима иллюзия "внешнего врага" и не важно, кем пугать: Россией, Китаем или Северной Кореей.

"В этом месяце враг — Россия. В следующем это будет Китай, - написал MickeB. - За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится все".

Некоторые из читателей также обратили внимание, что это "попахивает паранойей", а подобные обвинения в духе "холодной войны" толкают Россию на союз с Китаем.

Другие комментаторы отметили, что Радакину выгодно говорить об угрозах, чтобы получить больше денег на оборонный бюджет.

Отметим, что главы штаба обороны Великобритании и ранее высказывался о Российской Федерации как о потенциальном враге. Так, в декабре 2021 года он заявил, что Россия представляет угрозу для национальной безопасности Соединенного Королевства, а также для общепринятых демократических ценностей.