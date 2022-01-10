Полковник Комитета нацбезопасности Казахстана найден мертвым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. Об этом в понедельник, 10 января сообщает спецслужба республики, которая отмечает, что на данный момент проводится расследование произошедшего.

«10 января 2022 года в городе Нур-Султане во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, сегодня, 10 января, появилось сообщение о смерти начальника полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов. По данным СМИ причиной смерти стало самоубийство, однако в Министерстве внутренних дел республики не подтвердили данные о суициде. Как известно, в отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело, поскольку он оставил пост во время массовых беспорядков.