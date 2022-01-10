Начальник полиции Жамбылской области Казахстана найден мертвым

ФОТО: Сайт ДП Жамбылской Области Казахстана

Найден мертвым начальник полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов, который пять дней назад был назначен комендантом региона.

По данным СМИ причиной смерти главы полицейского департамента Жамбылской области стало самоубийство, однако в Министерстве внутренних дел республики, комментируя смерть Сулейменова, не подтвердили данные о суициде.

Как известно, в отношении главы полицейского департамента было возбуждено уголовное дело из-за массовых беспорядков, поскольку он оставил пост, что привело «к ужасным последствиям». Так, в городе Тараз Жамбылской области протестующие сожгли здание департамента полиции и захватили табельное оружие. Сулейменову грозил трибунал.

Напомним, днем ранее, 9 января, сообщалось, что в ходе беспорядков погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате, где погибло 103 гражданина. Сумма ущерба государству, по предварительным данным, составила примерно 212 миллионов долларов.