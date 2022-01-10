ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,3% с 11 января 2022 года

Ставки по ипотеке растут Фото: ТАСС

Банк ВТБ объявил об увеличении ставки по ипотеке для готового и строящегося жилья до 10,3% годовых с 11 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

"ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на 1 п. п., до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья, - говорится в сообщении. - Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%".

В банке уточнили, что условия ипотечных кредитов, оформленных до 11 января, условия останутся прежними. Кроме того, сохранятся льготные условия по ипотечным госпрограммам.

В ВТБ уточнили, что увеличение ставки связано с очередным поднятием ключевой ставки Центробанком.

Как ранее писал сайт kp.ru, 17 декабря 2021 года Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт до 8,5%. Это седьмое подряд повышение ставки с марта 2021 года. Таким образом ставка стала максимальной с сентября-октября 2017 года.

Регулятор указывает на то, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза, а в таких условиях "с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных". Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%, уточнили в Центробанке.