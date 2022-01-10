Токаев заявил, что масштабная антитеррористическая операция в Казахстане скоро завершится

Касым-Жомарт Токаев. Фото: REUTERS

Масштабная антитеррористическая операция в Казахстане завершится в ближайшее время, а вместе с ней завершится и миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях», - заявил президент республики во время саммита лидеров стран-участников ОДКБ.

Глава Казахстана также отметил, что ОДКБ «показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация».

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 10 января, власти Казахстана заявили о контроле над ситуацией в стране. Комитет национальной безопасности сообщил, что все очаги террористических угроз нейтрализованы, отметив, что захваченные боевиками административные объекты в Алма-Ате, Талдыкоргане, Кызылорде и Таразе были освобождены.