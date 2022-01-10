Путин заявил, что в Казахстане использовались майданные технологии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе протестов в Казахстане использовались «майданные технологии». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что события в республики касаются всех нас.

Российский лидер отметил, что в республики в ходе протестов были использованы хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, среди которых прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Глава государства напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «в связи с тем, что его братская страна для нас столкнулась с вызовом безопасности, целостности и суверенитета».

«Мы понимаем, что активность вызвана тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внешние и внутренние силы», - заявил российский лидер на саммите ОДКБ.

Как писал сайт kp.ru, в ходе саммита Токаев, комментируя беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота, подчеркнув, что террористы действовали с особой жестокостью.