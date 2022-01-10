Путин заявил, что силы ОДКБ будут находится в Казахстане столько, сколько нужно

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут находиться в Казахстане столько, сколько нужно. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что миротворческий контингент ОДКБ взял «с ходу под защиту ключевые объекты инфраструктуры». «Ситуация постепенно нормализуется, Алма-Атинский аэропорт полностью зачищен и освобожден», - заявил глава государства, выразив уверенность, что совместными усилиями в ближайшее время положение в Казахстане стабилизируется, «а на казахскую землю вернется мир и спокойствие».

Путин также отметил и мужество, с которым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «принял это событие, взял ответственность на себя, возглавил проведение всех мероприятий». «Уверен, что руководство Казахстана сделает все, чтобы наладить нормальную работу», - добавил президент России.

Напомним, президент Казахстана в ходе саммита ОДКБ заявил, что масштабная антитеррористическая операция в республике завершится в ближайшее время, а вместе с ней завершится и миссия Организации Договора о коллективной безопасности.