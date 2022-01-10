Путин: Мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома

Владимир Путин Фото: Кадр видео

Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в Казахстане показали способность стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противостоять реализации сценариев цветных революций на своей территории.

"Мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций", - подчеркнул российский лидер в ходе выступления на онлайн-саммите ОДКБ в понедельник, 10 января 2022 года.

Путин также отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который взял на себя ответственность за проведение всех необходимых мероприятий, чтобы дать отпор террористам.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время того же выступления на саммите ОДКБ Владимир Путин заявил, что в ходе протестов в Казахстане использовались "майданные технологии".