Токаев сообщил о восстановлении конституционного порядка в Кахахстане

Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о восстановлении конституционного порядка в республике, отметив, что масштабная антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время.

«В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены», - заявил глава республики в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января.

При этом Токаев напомнила, что контртеррористическая операция в республике ещё продолжается, однако, как писал сайт kp.ru, он сообщил, что антитеррористическая операция завершится в ближайшее время, а вместе с ней завершится и миссия Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, президент Казахстана также заявил, что республика пережила самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости. По его словам, речь идёт по попытке госпереворота.