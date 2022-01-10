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Политика10 января 2022 8:31

Токаев сообщил о восстановлении конституционного порядка в Кахахстане

Глава государства заявил, что антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о восстановлении конституционного порядка в республике, отметив, что масштабная антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время.

«В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены», - заявил глава республики в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января.

При этом Токаев напомнила, что контртеррористическая операция в республике ещё продолжается, однако, как писал сайт kp.ru, он сообщил, что антитеррористическая операция завершится в ближайшее время, а вместе с ней завершится и миссия Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, президент Казахстана также заявил, что республика пережила самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости. По его словам, речь идёт по попытке госпереворота.