В Роспотребнадзоре предположили, что «дельтакрон» появился из-за грязной пробирки в лаборатории

В Роспотребнадзоре заявили, что "дельтакрон" может быть результатом лабораторной ошибки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре считают, что рано говорить о возникновении «дельтакрона» - варианта COVID-19, являющегося гибридом штаммов «омикрон» и «дельта». По мнению руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, не исключена лабораторная ошибка.

«Дельтакрон», как сообщалось на kp.ru, обнаружили на Кипре местные вирусологи. По их заявлению, новый штамм коронавирусной инфекции, являющийся гибридом вариантов «дельта» и «омикрон».

Хафизов заявил, что не исключает загрязнение одних образцов коронавируса другими.

«При более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», - сказал эксперт в понедельник 10 января.

Камиль Хафизов считает, что необходимо тщательное изучение образцов, чтобы определить, является ли обнаруженный вариант гибридом двух штаммов.

«Пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять - новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», - цитирует Хафизова Интерфакс.

Ошибка могла произойти из-за несоблюдения ряда правил работы в лаборатории или из-за проведения анализа недостаточно опытным специалистом, отметил он. Специалист назвал некоторые мутации гибридного варианта «странными»

«В связи с тем, что некоторые из 25 последовательностей содержат странные мутации, при которых вирус вообще не будет способен к размножению, то лабораторная контаминация - не исключена», - сказал Хафизов.

О том, откуда мог взяться «дельтакрон», рассказал kp.ru 'эксперт Александр Соловьев. Подробности здесь.