Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в расследование беспорядков в Казахстане Фото: REUTERS

Расследованием беспорядков в Казахстане займутся казахстанские специалисты, Москва не будет вмешиваться в этот вопрос. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представтиель Кремля напомнил, что в ходе выступления на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев заявил, что следствие установит и даст возможность назвать силы, стоявшие за событиями в республике.

«Это не дело России называть. Это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны», - отметил пресс-секретарь российского лидера, комментируя вопрос о том, может ли Москва назвать, какие конкретно силы стояли за произошедшим в республике.

Напомним, в ходе выступления на онлайн-саммите Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота, отметив, основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, поскольку падение этого города открыло бы боевикам путь к захвату юга, после чего и всего Казахстана.