Глава «Молдовагаза» сообщил, что цена российского газа выросла до 647 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В январе текущего года российский газ обойдется Молдавии дороже, чем в декабре 2021 года. Такое заявление сделал глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, уточнив, что республика будет закупать голубое топливо за 647 долларов за тысячу кубометров,

«Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров», - приводит РИА Новости слова главы компании, который напомнил, что в декабре прошлого года газ для Кишинева стоил 550 долларов за тысячу кубов.

Подобная ситуация может привести к тому, что Национальному агентству по регулированию энергетики придется снова пересматривать тариф для потребителей. В ноябре 2021 года тариф вырос с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, ранее «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа на пять лет, однако позже российская компания сообщила о возможности прекращения поставки голубого топлива из-за того, что Молдавия не выполнила в срок обязательства по оплате. В декабре «Молдовагаз» перечислил «Газпром» платеж за газ, потребленный в ноябре 2021 года.