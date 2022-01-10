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Экономика10 января 2022 11:48

Представитель России в МВФ заявил, что у страны лучшая макроэкономическая позиция в мире

Алексей Можинг отметил, что всего через год с начала пандемии удалось выйти на профицитный бюджет
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Россия занимает лидирующие позиции по макроэкономическим показателям, уверен Алексей Можин

Россия занимает лидирующие позиции по макроэкономическим показателям, уверен Алексей Можин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позиция России по макроэкономическим показателям является лучшей в мире, заявил в интервью ТАСС российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен совета директоров организации Алексей Можин.

"У нас лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям среди значимых стран: низкий госдолг, профицитный бюджет в 2021 году, - аргументировал Можин. - В 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, оказывалась социальная поддержка. А в 2021 году у нас будет бюджет с профицитом".

Эксперт отметил также низкий показатель госдолга, который находится в пределах 20% внутреннего валового продукта (ВВП), в то время как накопления в Фонде национального благосостояния уже приближаются к 10%.

Также Можин отметил решительные действия Центробанка в борьбе с инфляцией, который не боится поднимать ключевую ставку для достижения целевого показателя в 4%.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика уже находится выше своих возможностей и близка к состоянию перегрева.

По его словам, именно рынок труда лучше всего показывает состояние экономики относительно ее потенциала. Анализ ситуации говорит о том, что в стране растет дефицит трудовых ресурсов, констатировал Тремасов.