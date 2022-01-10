В Госдуме предложили снизить налоги для малообеспеченных россиян Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме РФ ведется работа по изменению подхода к налогу на доходы физлиц (НДФЛ) для богатых и бедных. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, по словам которого ставку налога для малообеспеченных нужно снижать вплоть до 0%.

Нилов напомнил, что ранее вносился «целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти». «Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены», - заявил он, отметив, что представленные предложения не поддерживало правительство, а также думское большинство не поддерживало.

Депутат также обратил внимание на то, что Россия с прошлого года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для граждан с доходами более 5 млн рублей в год.

«Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшие три года не планируется повышение ставок налогов, включая НДФЛ.