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Политика10 января 2022 12:03

Кабмин ФРГ в ответ на требование Украины о поставке оружия заявил, что кризис не решить военными методами

Берлин заявил о недопустимости решения ситуации на Украине военными методами
Мария ПАВЛОВА
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Германия ответила отказом на требования Украины о поставке оружия.

Германия ответила отказом на требования Украины о поставке оружия.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О невозможности решить конфликт на Украине военными методами заявили в кабинете министров ФРГ. Такое заявление в понедельник 10 января в кабмине сделали после требования посла Украины в ФРГ Андрея Мельника поставить Киеву оружие.

«Правительство считает, что конфликт там может быть решен политически и дипломатически, а не военными методами», - цитирует заместителя официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман ТАСС.

Хофман отметила, что Берлин выступает за деэскалацию ситуации на Украине и за территориальную целостность этой страны.

Ранее депутат бундестага Штефан Койтер назвал «грубым» выбор слов посла Мельника, который заявил, что Германия несет историческую ответственность за Украину так же, как и за Израиль и потребовал поставок «оборонительного вооружения». Койтер отметил, что лексикон Мельника «ни в коем случае не является сдержанно дипломатическим» и заявил, что поставлять оружие на Украину не в интересах Германии, пишет Известия.

Как сообщалось на kp.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен оказывать Украине больше поддержки.