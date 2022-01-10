Европейские ученые признали 2021 год одним из самых теплых в истории Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Прошедший 2021 год стал одним из самых теплых в истории, выяснили специалисты европейского климатического проекта Copernicus Climate Change Service.

Как говорится в сообщении в Twitter проекта, 2021-й стал пятым по температуре за последние семь лет с небольшим отрывом от 2015 и 2018 годов. Среднегодовая температура в прошлом году на 0,3 градуса превысила температуру базового периода 1991-2020 годов и на 1,1-1,2 градуса – уровень 1850-1900 годов.

Ученые сообщили, что в 2021 продолжил расти уровень концентрации углекислого газа и метана. Так, уровень СО2 в атмосфере достиг среднегодового глобального показателя в 414 частей на миллион, уровень метана стал рекордным – 1876 частей на миллион.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент академии наук Александр Сергеев заявил, что из-за потепления климата производствот органической продукции в северных морях стало в два раза выше, чем в Черном море.